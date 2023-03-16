1брак Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1брак Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Бубочкин Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович

Примерно
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Бубочкина Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Бубочкин Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Бубочкина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Бубочкин Михаил Алекасеевич

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Бубочкин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бубочкина Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубочкин Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубочкин Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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