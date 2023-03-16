1брак Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Бубочкин Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович
Примерно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Бубочкина Устинья Алексеевна
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Бубочкина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бубочкин Михаил Алекасеевич
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Бубочкин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бубочкина Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно