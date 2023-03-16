Бубочкин Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубочкин Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бубочкин Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич

Примерно
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бубочкин Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бубочкин Антон Афанасьевич

Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Бубочкин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Бубочкина Александра Афанасьева

Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич

Примерно
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бубочкин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бубочкин Иоанн(Иван) Афанасьевич

Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бубочкина Настасья Афанасьева

Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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