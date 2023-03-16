Бубочкин Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бубочкин Яков Афанасьевич
Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич
Примерно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бубочкин Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бубочкин Антон Афанасьевич
Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Бубочкин Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Бубочкина Александра Афанасьева
Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич
Примерно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бубочкин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Бубочкин Иоанн(Иван) Афанасьевич
Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бубочкина Настасья Афанасьева
Отец ребёнка: Бубочкин Афанасий Алексеевич
Смерть
Неизвестно