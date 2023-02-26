Антип Васильев
Место рожденияд.Огородниково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1748
Дата смерти08.01.1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Огородниково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Наталия Михайлова
Рождение ребёнка
До 1784
Сын: Алексей Антипов
Мать ребёнка: Наталия Михайлова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Фома Антипов
Мать ребёнка: Наталия Михайлова
Рождение ребёнка
17.02.1794
Дочь: Агафия Антипова
Мать ребёнка: Наталия Михайлова
д.Огородниково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1796
Дочь: Феодосия Антипова
Мать ребёнка: Наталия Михайлова
Смерть
08.01.1800