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Антип Васильев

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Место рождения

д.Огородниково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1748

Дата смерти

08.01.1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Огородниково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ерофей (Дорофей) Антипов

Мать ребёнка: Наталия Михайлова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1784

Сын: Алексей Антипов

Мать ребёнка: Наталия Михайлова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1787

Сын: Фома Антипов

Мать ребёнка: Наталия Михайлова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1794

Дочь: Агафия Антипова

Мать ребёнка: Наталия Михайлова

д.Огородниково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1796

Дочь: Феодосия Антипова

Мать ребёнка: Наталия Михайлова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
08.01.1800
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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