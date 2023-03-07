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Алексей Антипов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: Антип Васильев

Мать: Наталия Михайлова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1802

Дочь: Мелания Алексеева

Мать ребёнка: Елена Филимонова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1820

Сын: Леонтий Алексеев

Мать ребёнка: Устиния Милинова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Филимонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Милинова

Смерть
Неизвестно
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