Алексей Антипов
Место рождения
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: Антип Васильев
Мать: Наталия Михайлова
Рождение ребёнка
01.01.1802
Дочь: Мелания Алексеева
Мать ребёнка: Елена Филимонова
Рождение ребёнка
15.10.1820
Сын: Леонтий Алексеев
Мать ребёнка: Устиния Милинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Филимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Милинова
Смерть
Неизвестно