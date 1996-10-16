Лукьяненко (Казакова) Инна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко (Казакова) Инна Михайловна

Место рождения

СССР Курская обл.,Фотежский р-н д.Малая Рудка.

Дата рождения

31.07.1941

Дата смерти

16.10.1996

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1941

Отец: Казаков Михаил Семенович

Мать: Казакова Ольга Леонтьевна

СССР Курская обл.,Фотежский р-н д.Малая Рудка.
Свидетельство о рождении № 406713 выдано 14.07.1958г отделом ЗАГС г.Хачмас Азерб.ССР запись № 178
Бракосочетание
05.10.1961

Муж: Лукьяненко Михаил Иванович

Азербайджанская ССР, Хачмасский р-н, г. Хачмас
Свидетельство о браке НИЕ № 308725 выдано 05.10.1961г отделом ЗАГС г.Хачмас Азкрб.ССР
Рождение ребёнка
21.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Иванович

Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
27.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Иванович

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Смерть
16.10.1996
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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