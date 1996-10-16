Лукьяненко (Казакова) Инна Михайловна
Место рожденияСССР Курская обл.,Фотежский р-н д.Малая Рудка.
Дата рождения31.07.1941
Дата смерти16.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.07.1941
СССР Курская обл.,Фотежский р-н д.Малая Рудка.
Свидетельство о рождении № 406713 выдано 14.07.1958г отделом ЗАГС г.Хачмас Азерб.ССР запись № 178
Бракосочетание
05.10.1961
Азербайджанская ССР, Хачмасский р-н, г. Хачмас
Свидетельство о браке НИЕ № 308725 выдано 05.10.1961г отделом ЗАГС г.Хачмас Азкрб.ССР
Рождение ребёнка
21.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Иванович
Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
27.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьяненко Михаил Иванович
Смерть
16.10.1996
Похороны
Неизвестно