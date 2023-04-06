Будаев Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаев Осип

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Место рождения

Акузово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Акузово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Будаев Афонасий

Мать ребёнка: Будаева Анна

Акузово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Будаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Будаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Будаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Будаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Будаева Анна

Смерть
Неизвестно
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