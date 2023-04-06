Будаев Осип
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Будаев Афонасий
Мать ребёнка: Будаева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Будаева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Будаева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Будаева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Будаева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Будаева Анна
Смерть
Неизвестно