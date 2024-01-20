Карп Агафонович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Агафон Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Салманида Карповна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Федор Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Андрей Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Улита Карпова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1805