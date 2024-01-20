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Карп Агафонович

Место рождения

Маришкино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

1711 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Агафон Григорьевич

Мать: не указана

Маришкино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Салманида Карповна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Федор Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Андрей Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Улита Карпова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1805

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