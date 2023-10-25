Улита Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Карп Агафонович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кодратий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Григорьевич
Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мефодий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Егор Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Григорьевич
Смерть
Неизвестно