Улита Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Карп Агафонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кодратий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Григорьевич

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мефодий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Егор Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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