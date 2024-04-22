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Сальников Сергей Карпович

Место рождения

Большое Захарово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.10.1904

Дата смерти

21.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1904

Отец: Сальников Карп Михайлович

Мать: Сальникова Матрена Владимировна

Большое Захарово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
С 1921 по 1925

Жена: Сальникова Фекла Дмитриевна

Большое Захарово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.12.1931

Сын: Сальников Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Сальникова Фекла Дмитриевна

Курмановка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
21.08.1965
Готопутово, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
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