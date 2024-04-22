Сальников Сергей Карпович
Место рождения
Дата рождения21.10.1904
Дата смерти21.08.1965
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1904
Бракосочетание
С 1921 по 1925
Рождение ребёнка
17.12.1931
Сын: Сальников Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Сальникова Фекла Дмитриевна
Курмановка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
21.08.1965
Готопутово, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область