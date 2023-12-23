Сальникова Матрена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Матрена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1904

Сын: Сальников Сергей Карпович

Отец ребёнка: Сальников Карп Михайлович

Большое Захарово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Карп Михайлович

Смерть
Неизвестно
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