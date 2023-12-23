Сальникова Матрена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1904
Сын: Сальников Сергей Карпович
Отец ребёнка: Сальников Карп Михайлович
Большое Захарово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно