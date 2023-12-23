Сальников Карп Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1873
Отец: Сальников Михаил Феоктистович
Рождение ребёнка
21.10.1904
Сын: Сальников Сергей Карпович
Мать ребёнка: Сальникова Матрена Владимировна
Большое Захарово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно