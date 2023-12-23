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Сальников Карп Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1873

Отец: Сальников Михаил Феоктистович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1904

Сын: Сальников Сергей Карпович

Мать ребёнка: Сальникова Матрена Владимировна

Большое Захарово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Матрена Владимировна

Смерть
Неизвестно
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