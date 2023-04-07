Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Тимофеевна

Ирина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Тихонович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Тихонович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Федор Федорович

Отец ребёнка: Федор Тихонович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Петр Федорович

Отец ребёнка: Федор Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Тихонович

Смерть
Неизвестно
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