Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Федор Федорович
Отец ребёнка: Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Петр Федорович
Отец ребёнка: Федор Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Тихонович
Смерть
Неизвестно