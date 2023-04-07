Федор Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Тихон Иванович
Мать: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Федор Федорович
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Тимофеевна
Смерть
1776