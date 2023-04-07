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Федор Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Тихон Иванович

Мать: Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Федор Федорович

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Тимофеевна

Смерть
1776
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