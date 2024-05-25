Матшин Риф Хасанша Улы
Место рождения
Дата рождения1957
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Мухаметшин Хасанша Мухаметович
Мать: Халиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2018