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Матшин Риф Хасанша Улы

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1957

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Мухаметшин Хасанша Мухаметович

Мать: Халиса

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2018

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