Матшин Хасанша Мухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матшин Хасанша Мухаметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

1882 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ахметшин Мухаметша Фахретдинович

Мать: Маужида

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиса

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиса

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиса

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиса

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиса

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халиса

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1977
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