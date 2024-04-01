Матшин Хасанша Мухаметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Ахметшин Мухаметша Фахретдинович
Мать: Маужида
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
17.12.1939
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халиса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1977