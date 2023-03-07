Захарова (Игнатьева) Капитолина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Игнатьева) Капитолина Игнатьевна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1816

Муж: Захаров Яков Захарович

Рождение ребёнка
01.06.1821 ст.

Дочь: Захарова Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Захаров Яков Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1827 ст.

Дочь: Захаров Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Захаров Яков Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1827 ст.

Сын: Захаров Кодрат Яковлевич

Отец ребёнка: Захаров Яков Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1830 ст.

Дочь: Захарова Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Захаров Яков Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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