Захарова (Игнатьева) Капитолина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1816
Рождение ребёнка
01.06.1821 ст.
Дочь: Захарова Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Захаров Яков Захарович
Рождение ребёнка
07.03.1827 ст.
Дочь: Захаров Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Захаров Яков Захарович
Рождение ребёнка
07.03.1827 ст.
Отец ребёнка: Захаров Яков Захарович
Рождение ребёнка
13.02.1830 ст.
Дочь: Захарова Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Захаров Яков Захарович
Смерть
Неизвестно