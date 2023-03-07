Захаров Яков Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Яков Захарович

Захаров Яков Захарович

avatar

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.10.1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1797 ст.

Отец: Осипов Захар Осипович

Мать: Захарова Ирина Павловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1816

Жена: Захарова Капитолина Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.06.1821 ст.

Дочь: Захарова Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Захарова Капитолина Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1827 ст.

Дочь: Захаров Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Захарова Капитолина Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1827 ст.

Сын: Захаров Кодрат Яковлевич

Мать ребёнка: Захарова Капитолина Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1830 ст.

Дочь: Захарова Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Захарова Капитолина Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close