Захаров Яков Захарович
Место рождения
Дата рождения09.10.1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1797 ст.
Отец: Осипов Захар Осипович
Мать: Захарова Ирина Павловна
Бракосочетание
30.01.1816
Рождение ребёнка
01.06.1821 ст.
Дочь: Захарова Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Захарова Капитолина Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.03.1827 ст.
Дочь: Захаров Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Захарова Капитолина Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.03.1827 ст.
Мать ребёнка: Захарова Капитолина Игнатьевна
Рождение ребёнка
13.02.1830 ст.
Дочь: Захарова Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Захарова Капитолина Игнатьевна
Смерть
Неизвестно