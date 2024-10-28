Дарья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1706
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1719 и 1722
Муж: Петр Емельянович
Упоминание
Около 1722
496 19 92. 951 об стр. Село Старое. Емельян Якимович и его жена Екатерина. Сыновья Петр и Федор. У Петра жена Дарья. 1722г.
Смерть
После 1729