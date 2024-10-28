Дарья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1706

Дата смерти

После 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1719 и 1722

Муж: Петр Емельянович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951 об стр. Село Старое. Емельян Якимович и его жена Екатерина. Сыновья Петр и Федор. У Петра жена Дарья. 1722г.
Смерть
После 1729
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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