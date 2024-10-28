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Петр Емельянович

Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Около 1671 г.р.

Мать

Около 1674 г.р.

Жена

До 1706 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Емельян Ефимович

Мать: Екатерина Андреевна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 135 об – 136 лист. Село Старое. Емельян Ефимович, 48 лет и жена его Екатерина Андреевна, 45 лет. У них дети Петр, 17 лет, холост, Василий, 11 лет, Федор, 8 лет, Матрона, 7 лет. 1719г
Бракосочетание
Между 1719 и 1722

Жена: Дарья Кирилловна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951 об стр. Село Старое. Емельян Якимович и его жена Екатерина. Сыновья Петр и Федор. У Петра жена Дарья. 1722г.
Смерть
После 1729
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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