Ширманова (Шерстобитова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширманова (Шерстобитова) Анна Ивановна

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Место рождения

Половодово, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Половодово, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Ширманов Яков Федорович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ширманов Амвросий Яковлевич

Отец ребёнка: Ширманов Яков Федорович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширманов Яков Федорович

Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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