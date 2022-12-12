Ширманова (Шерстобитова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Ширманов Яков Федорович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ширманов Амвросий Яковлевич
Отец ребёнка: Ширманов Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно