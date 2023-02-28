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Ширманов Яков Федорович

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1717

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Ширманов Федор Степанович

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Ширманов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Ширманова 1-я Ширманова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Ширманова Анна Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ширманов Амвросий Яковлевич

Мать ребёнка: Ширманова Анна Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширманова 1-я Ширманова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширманова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
1756
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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