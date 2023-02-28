Ширманов Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Ширманов Федор Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Ширманова 1-я Ширманова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Ширманова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ширманов Амвросий Яковлевич
Мать ребёнка: Ширманова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширманова 1-я Ширманова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширманова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1756