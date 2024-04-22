Охрименко (Сухова) Мария Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Федоровна
Место рождения
Дата рождения28.05.1902
Дата смерти07.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Сухов Федор Николаевич
Мать: Сухова Марина Евгеньевна
Сын: Охрименко Александр Иванович
Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович
Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович
Дочь: Дина Ивановна
Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович
Сын: Охрименко Виктор Иванович
Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович
Сын: Охрименко Валерий Иванович
Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович