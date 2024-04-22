Охрименко (Сухова) Мария Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охрименко (Сухова) Мария Колхоз Им. Сталина Д. Новый Быт Федоровна

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

28.05.1902

Дата смерти

07.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1902

Отец: Сухов Федор Николаевич

Мать: Сухова Марина Евгеньевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
запись из архива ЦГА о рождении от 28 (кр. 30) апреля 1902 г. воспр. брат отцу Яков, и Ур. ж. Мария Васильева Мухина
Бракосочетание
07.06.1921

Муж: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.04.1922

Сын: Охрименко Александр Иванович

Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.09.1924

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.12.1926

Сын: Охрименко Юрий Иванович

Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович

Ф 824 оп 4 д 269 л.65 об архив ПП
Рождение ребёнка
12.04.1929

Дочь: Дина Ивановна

Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1935

Сын: Охрименко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.08.1940

Сын: Охрименко Валерий Иванович

Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Охрименко Иван Счетовод Колхоза Им.Сталина П. Новый Быт Иванович

Смерть
07.11.1988
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