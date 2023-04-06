Онищенко Параскева Семенова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти30.01.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1874
Сын: Онищенко Федор
Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий
Рождение ребёнка
27.12.1877
Сын: Онищенко Стефан
Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий
Рождение ребёнка
07.07.1886
Сын: Онищенко Прокофий
Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий
Смерть
30.01.1889
Причина смерти: чахотка
Рождение ребёнка
25.03.1890
Сын: Онищенко Гаврила
Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий
Рождение ребёнка
1893
Сын: Онищенко Сильвестр
Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Онищенко Федор 2
Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онищенко Дмитрий
Похороны
Неизвестно