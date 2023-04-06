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Онищенко Параскева Семенова

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1852

Дата смерти

30.01.1889

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Семен

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.09.1874

Сын: Онищенко Федор

Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.12.1877

Сын: Онищенко Стефан

Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
07.07.1886

Сын: Онищенко Прокофий

Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий

Белоцерковцы, Полтавська область
Смерть
30.01.1889
Белоцерковцы, Полтавська область
Причина смерти: чахотка
Рождение ребёнка
25.03.1890

Сын: Онищенко Гаврила

Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Онищенко Сильвестр

Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Онищенко Федор 2

Отец ребёнка: Онищенко Дмитрий

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Дмитрий

Похороны
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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