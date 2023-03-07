Онищенко Дмитрий
Место рождения
Дата рождения23.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1850
Отец: Онищенко Яков
Рождение ребёнка
22.09.1874
Сын: Онищенко Федор
Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова
Рождение ребёнка
27.12.1877
Сын: Онищенко Стефан
Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова
Рождение ребёнка
07.07.1886
Сын: Онищенко Прокофий
Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова
Рождение ребёнка
25.03.1890
Сын: Онищенко Гаврила
Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова
Рождение ребёнка
04.01.1893
Сын: Онищенко Сильвестр
Мать ребёнка: Онищенко Мелания Макарова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Онищенко Сильвестр
Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Онищенко Федор 2
Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
козак
Смерть
Неизвестно