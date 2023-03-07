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Онищенко Дмитрий

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

23.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1850

Отец: Онищенко Яков

Мать: Онищенко Мариамна Никифорова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.09.1874

Сын: Онищенко Федор

Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.12.1877

Сын: Онищенко Стефан

Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
07.07.1886

Сын: Онищенко Прокофий

Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.03.1890

Сын: Онищенко Гаврила

Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.01.1893

Сын: Онищенко Сильвестр

Мать ребёнка: Онищенко Мелания Макарова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Онищенко Сильвестр

Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Онищенко Федор 2

Мать ребёнка: Онищенко Параскева Семенова

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онищенко Мелания Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онищенко Параскева Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
козак
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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