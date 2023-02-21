Домбровская (Коновалова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домбровская (Коновалова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Около 1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Коновалов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1925

Сын: Домбровский Павел Васильевич

Отец ребёнка: Домбровский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
19.03.1928

Дочь: Денисова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Домбровский Василий Васильевич

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домбровский Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Домбровский Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домбровский Василий Васильевич

Смерть
Около 1963
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