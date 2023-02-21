Домбровская (Коновалова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиОколо 1963
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Коновалов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1925
Сын: Домбровский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Домбровский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
19.03.1928
Дочь: Денисова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Домбровский Василий Васильевич
Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домбровский Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Домбровский Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1963