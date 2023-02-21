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Домбровский Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1925

Сын: Домбровский Павел Васильевич

Мать ребёнка: Домбровская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.03.1928

Дочь: Денисова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Домбровская Анна Васильевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домбровский Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Домбровская Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домбровская Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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