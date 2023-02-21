Домбровский Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1925
Сын: Домбровский Павел Васильевич
Мать ребёнка: Домбровская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.03.1928
Дочь: Денисова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Домбровская Анна Васильевна
Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домбровский Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Домбровская Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно