София Павлова
женский, родилась 26.08.1836 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецИсаев Павел Мефодиев1806 ст. г.р.
МатьИсаева Любовь Евдокимова1815 ст. г.р.
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Рождение
26.08.1836 ст.
Отец: Исаев Павел Мефодиев
Мать: Исаева Любовь Евдокимова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
30.08.1836 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Никифоровых дворовые Отец указан как Павел Исаев