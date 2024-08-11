София Павлова 26.08.1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

София Павлова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 26.08.1836 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Исаев Павел Мефодиев1806 ст. г.р.
Мать
Исаева Любовь Евдокимова1815 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1836 ст.

Отец: Исаев Павел Мефодиев

Мать: Исаева Любовь Евдокимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоровых дворовые Отец указан как Павел Исаев

Крещение
30.08.1836 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Оного ж сц и пом. дворовый человек Дмитрий Афанасьев Кудряшов и дворовая девка Настасья Евдокимова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.