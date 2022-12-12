Петрова (Карпекина) Юлия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1980
Бракосочетание
13.02.2002
Рождение ребёнка
18.07.2002
Отец ребёнка: Павлов Алексей Викторович
Развод
28.05.2005
Пыть-Ях, город Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
28.09.2009
Рождение ребёнка
22.12.2009
Дочь: Петрова Анна Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Сатурович
Рождение ребёнка
28.04.2020
Сын: Петров Михаил Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Сатурович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан