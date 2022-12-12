Петрова (Карпекина) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Карпекина) Юлия Сергеевна

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

14.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1980

Отец: Карпекин Сергей Владимирович

Мать: Карпекина Светлана Владимировна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
13.02.2002

Муж: Павлов Алексей Викторович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.07.2002

Сын: Павлов Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей Викторович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Развод
28.05.2005

Муж: Павлов Алексей Викторович

Пыть-Ях, город Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
28.09.2009

Муж: Петров Александр Сатурович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.12.2009

Дочь: Петрова Анна Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Сатурович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.04.2020

Сын: Петров Михаил Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Сатурович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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