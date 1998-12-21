Карпекин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпекин Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1955

Дата смерти

21.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955

Отец: Карпекин Владимир Григорьевич

Мать: Карпекина Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
24.12.1975

Сын: Карпекин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Карпекина Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
14.09.1980

Дочь: Петрова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Карпекина Светлана Владимировна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
21.12.1998
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