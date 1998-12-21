Карпекин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1955
Дата смерти21.12.1998
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955
Рождение ребёнка
24.12.1975
Сын: Карпекин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Карпекина Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
14.09.1980
Дочь: Петрова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Карпекина Светлана Владимировна
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
21.12.1998