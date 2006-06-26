Павлов Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1974
Дата смерти26.06.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.2002
Жена: Петрова Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
18.07.2002
Мать ребёнка: Петрова Юлия Сергеевна
Развод
13.02.2005
Жена: не указана
Развод
28.05.2005
Жена: Петрова Юлия Сергеевна
Пыть-Ях, город Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
26.06.2006