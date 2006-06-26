Павлов Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Алексей Викторович

Павлов Алексей Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1974

Дата смерти

26.06.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.2002

Жена: Петрова Юлия Сергеевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.07.2002

Сын: Павлов Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Петрова Юлия Сергеевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Развод
13.02.2005

Жена: не указана

Развод
28.05.2005

Жена: Петрова Юлия Сергеевна

Пыть-Ях, город Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
26.06.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close