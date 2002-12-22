Родькина (Чвыкова) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1919
Дата смерти22.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1940
Дочь: Голубкова (Родькина) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Ротькин Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.06.1943
Дочь: Счастнова (Родькина) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Ротькин Сергей Дмитриевич
Смерть
22.12.2002