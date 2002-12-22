Родькина (Чвыкова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родькина (Чвыкова) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1919

Дата смерти

22.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1919

Отец: Чвыков Тимофей Игнатьев

Мать: Чвыкова (Никишина) Варвара Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ротькин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.05.1940

Дочь: Голубкова (Родькина) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Ротькин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.06.1943

Дочь: Счастнова (Родькина) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Ротькин Сергей Дмитриевич

Смерть
22.12.2002

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