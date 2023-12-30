Ротькин Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротькин Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родькин Димитрий Трифонов

Мать: Родькина Наталия Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родькина (Чвыкова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.05.1940

Дочь: Голубкова (Родькина) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Родькина (Чвыкова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.06.1943

Дочь: Счастнова (Родькина) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Родькина (Чвыкова) Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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