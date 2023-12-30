Ротькин Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1940
Дочь: Голубкова (Родькина) Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Родькина (Чвыкова) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.06.1943
Дочь: Счастнова (Родькина) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Родькина (Чвыкова) Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно