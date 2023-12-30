Чвыкова (Никишина) Варвара Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: Никишин Антоний
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1912 ст.
жениху 20 лет 11 месяцев невесте 17 лет
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.
Отец ребёнка: Чвыков Тимофей Игнатьев
Рождение ребёнка
15.03.1919
Дочь: Родькина (Чвыкова) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Чвыков Тимофей Игнатьев
Рождение ребёнка
20.03.1921 ст.
Отец ребёнка: Чвыков Тимофей Игнатьев
Смерть
Неизвестно