Чвыкова (Никишина) Варвара Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чвыкова (Никишина) Варвара Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: Никишин Антоний

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мишутино, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
23.01.1912 ст.

Муж: Чвыков Тимофей Игнатьев

жениху 20 лет 11 месяцев невесте 17 лет
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.

Сын: Чвыков Роман Тимофеев

Отец ребёнка: Чвыков Тимофей Игнатьев

Рождение ребёнка
15.03.1919

Дочь: Родькина (Чвыкова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Чвыков Тимофей Игнатьев

Рождение ребёнка
20.03.1921 ст.

Сын: Чвыков Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Чвыков Тимофей Игнатьев

Мишутино, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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