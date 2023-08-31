Лобанов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Лобанов Никифор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Лобанов Елисей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Лобанов Федор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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