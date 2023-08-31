Лобанов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Лобанов Никифор Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: не указана
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно