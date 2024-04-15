Тигеева (Чубарова) Ульяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Авдотья Федотовна
Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Хиония? Федотовна
Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1797
Сын: Тигеев Прокопий Федотович
Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тигеев Федот Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно