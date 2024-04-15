Тигеева (Чубарова) Ульяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тигеева (Чубарова) Ульяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Тигеев? Михаил Федотович

Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Тигеев? Петр Федотович

Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Тигеев Иван Федотович

Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Тигеев Филипп Федотович

Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Авдотья Федотовна

Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Хиония? Федотовна

Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1797

Сын: Тигеев Прокопий Федотович

Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Тигеев Гаврило Федотович

Отец ребёнка: Тигеев Федот Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тигеев Федот Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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