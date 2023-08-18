Тигеев Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Тигеев Федот Кузьмич
Мать: Тигеева Ульяна Семеновна
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Военная служба
С 1811
Воинское звание: рекрут
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно