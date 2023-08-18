Тигеев Иван Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТигеев Иван Федотович

Тигеев Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Тигеев Федот Кузьмич

Мать: Тигеева Ульяна Семеновна

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Военная служба
С 1811
Воинское звание: рекрут
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close