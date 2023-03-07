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Бочаров Николай Иванович

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Место рождения

Плотниково, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Плотниково, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.01.1949

Дочь: Бахтурова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Михайловна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.02.1951

Дочь: Гуменникова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Михайловна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.07.1952

Дочь: Арсентьева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Михайловна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.11.1955

Дочь: Некрасова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Михайловна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 27.06.1961

Дочь: Перова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Михайловна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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