Бочаров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1949
Дочь: Бахтурова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
17.02.1951
Дочь: Гуменникова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
03.07.1952
Дочь: Арсентьева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
10.11.1955
Дочь: Некрасова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 27.06.1961
Дочь: Перова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно