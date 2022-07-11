Бочарова (Мананникова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1924
Дата смертиОколо 1997
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1924
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Арсентьева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1961
Дочь: Перова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуменникова Вера Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахтурова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1997