Бочарова (Мананникова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (Мананникова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1924

Дата смерти

Около 1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1924

Отец: Мананников Михаил Евсеевич

Мать: Мананникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Арсентьева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1961

Дочь: Перова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуменникова Вера Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахтурова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1997
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