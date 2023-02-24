Чугуров- Сюлаев ? Кириллович
Место рожденияс. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Рождение ребёнка
26.01.1913
Сын: Чугуров (сюлаев) Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Сюлаева Марфа Емельяновна
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Сюлаева Марфа Емельяновна
с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области