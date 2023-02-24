Чугуров- Сюлаев ? Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугуров- Сюлаев ? Кириллович

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Место рождения

с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев

Мать: Феодосия Васильева

с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Рождение ребёнка
26.01.1913

Сын: Чугуров (сюлаев) Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Сюлаева Марфа Емельяновна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Сюлаева Марфа Емельяновна

с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюлаева Марфа Емельяновна

Смерть
Неизвестно
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
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