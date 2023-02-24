Сюлаева (Багаева) Марфа Емельяновна
Место рожденияс. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти23.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Багаев Емельян
Мать: ?
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Рождение ребёнка
26.01.1913
Сын: Чугуров (сюлаев) Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Чугуров- Сюлаев ? Кириллович
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Чугуров- Сюлаев ? Кириллович
с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1979
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Похороны
Неизвестно
На приходском кладбище