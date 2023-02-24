Сюлаева (Багаева) Марфа Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюлаева (Багаева) Марфа Емельяновна

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Место рождения

с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

23.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Багаев Емельян

Мать: ?

с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Рождение ребёнка
26.01.1913

Сын: Чугуров (сюлаев) Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Чугуров- Сюлаев ? Кириллович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Чугуров- Сюлаев ? Кириллович

с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугуров- Сюлаев ? Кириллович

Смерть
23.04.1979
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Похороны
Неизвестно
На приходском кладбище
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