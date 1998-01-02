(Сюлаева) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюлаева) Анна Тимофеевна

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Место рождения

с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугуров- Сюлаев ? Кириллович

Мать: Сюлаева Марфа Емельяновна

с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.
Смерть
02.01.1998
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
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