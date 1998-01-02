(Сюлаева) Анна Тимофеевна
Место рожденияс.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.01.1998
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.
Смерть
02.01.1998
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области