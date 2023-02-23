Багаев Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Сюлаева Марфа Емельяновна
Мать ребёнка: ?
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Емельянова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно