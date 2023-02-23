Багаев Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаев Емельян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Сюлаева Марфа Емельяновна

Мать ребёнка: ?

с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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