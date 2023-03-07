(Кежаева / Камаева) Феодосия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кежаева / Камаева) Феодосия Васильева

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кежаева / Камаева Василий Кондратьевич

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1881

Дочь: Юлитта Кириллова

Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев

Бракосочетание
18.?.1881

Муж: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1882

Дочь: Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев

Рождение ребёнка
04.05.1884

Сын: Чугуров - Сюлаев Николай Кириллович

Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.12.1888

Сын: Чугуров - Сюлаев Ефим Кириллович

Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев

Рождение ребёнка
30.03.1893

Сын: Чугуров Иосиф Кириллов

Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1901

Сын: Сюлаев Иван Кириллович

Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугуров- Сюлаев ? Кириллович

Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев

с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Смерть
Неизвестно
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