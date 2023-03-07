(Кежаева / Камаева) Феодосия Васильева
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Кежаева / Камаева Василий Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1881
Дочь: Юлитта Кириллова
Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев
Бракосочетание
18.?.1881
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1882
Дочь: Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев
Рождение ребёнка
04.05.1884
Сын: Чугуров - Сюлаев Николай Кириллович
Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев
Рождение ребёнка
24.12.1888
Сын: Чугуров - Сюлаев Ефим Кириллович
Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев
Рождение ребёнка
30.03.1893
Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев
Рождение ребёнка
10.02.1901
Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чугуров- Сюлаев ? Кириллович
Отец ребёнка: Чугуров - Сюлаев Кирилл Матвеев
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Смерть
Неизвестно