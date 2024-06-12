Левина (Туткевич) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения?.02.1920
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1920
Место жительства
?.06.1920
Харьков, Харківська область
Отец погиб, с матерью уехала из беспокойной Риги к сёстрам погибшего отца в Харьков.
Место жительства
1926
Переехала с матерью в Курск.
Образование
1937
Получила среднее образование.
Эвакуация
1941
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
С матерью эвакуирована в Алма-Ату.
Место жительства
С 1944 по ?.09.1945
Жила и работала по месту службы матери в городе Турткуль, Кара-Калпакская АССР (Республика Каракалпакстан, Узбекистан).
Место жительства
?.10.1945
Вернулась с матерью в Курск. Мать вышла замуж за Александра Александровича Штейн. За время войны город сильно пострадал от бомбёжек, не хватало жилья, в прежней квартире разместился Райисполком, семье... Показать все
Место жительства
15.03.1948
Семья переехала из Курска в Ригу, где матери и отчиму предложили работу во вновь основанном Латвийском институте биологии и экспериментальной медицины.
Бракосочетание
Около 1949
Муж: Левин Давид
около 1949, Рига. Вышла замуж: Муж: Давид Левин (David Levin) (ок. 1920, Рига – после 1973, Израиль).
Рождение ребёнка
Около 1951
Дочь: Салыкова (Левина) Наталья Давидовна
Отец ребёнка: Левин Давид
Рождение ребёнка
Около 1952
Отец ребёнка: не указан
Эмиграция
Около 1954
Эмигрировала с семьёй в Израиль.
Смерть
1973
Израиль