Левина (Туткевич) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина (Туткевич) Татьяна Александровна

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

?.02.1920

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1920

Отец: Туткевич Александр Михайлович

Мать: Туткевич Штейн Лидия Михайловна

Рига, Rīga
Место жительства
?.06.1920
Харьков, Харківська область
Отец погиб, с матерью уехала из беспокойной Риги к сёстрам погибшего отца в Харьков.
Место жительства
1926
Курск, город Курск, Курская область
Переехала с матерью в Курск.
Образование
1937
Курск, город Курск, Курская область
Получила среднее образование.
Эвакуация
1941
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
С матерью эвакуирована в Алма-Ату.
Место жительства
С 1944 по ?.09.1945
Жила и работала по месту службы матери в городе Турткуль, Кара-Калпакская АССР (Республика Каракалпакстан, Узбекистан).
Место жительства
?.10.1945
Курск, город Курск, Курская область
Вернулась с матерью в Курск. Мать вышла замуж за Александра Александровича Штейн. За время войны город сильно пострадал от бомбёжек, не хватало жилья, в прежней квартире разместился Райисполком, семье... Показать все
Место жительства
15.03.1948
Рига, Rīga
Семья переехала из Курска в Ригу, где матери и отчиму предложили работу во вновь основанном Латвийском институте биологии и экспериментальной медицины.
Бракосочетание
Около 1949

Муж: Левин Давид

Рига, Rīga
около 1949, Рига. Вышла замуж: Муж: Давид Левин (David Levin) (ок. 1920, Рига – после 1973, Израиль).
Рождение ребёнка
Около 1951

Дочь: Салыкова (Левина) Наталья Давидовна

Отец ребёнка: Левин Давид

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Левин Михаил Давидович

Отец ребёнка: не указан

Рига, Rīga
Эмиграция
Около 1954
Эмигрировала с семьёй в Израиль.
Смерть
1973
Израиль

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