Туткевич Александр Михайлович
Место рожденияСвободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Дата рождения02.03.1889
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1889
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
1918
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
После революции все обширные владения отца конфисковали, богатая жизнь закончилась.
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Туткевич Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Туткевич Лидия Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1920