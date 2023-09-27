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Туткевич Александр Михайлович

Место рождения

Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.03.1889

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1889

Отец: Туткевич Михаил Яковлевич

Мать: Туткевич Татьяна Константиновна

Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
1918
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
После революции все обширные владения отца конфисковали, богатая жизнь закончилась.
Бракосочетание
1919

Жена: Туткевич Лидия Михайловна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Туткевич Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Туткевич Лидия Михайловна

Рига, Rīga
Место жительства
Неизвестно
Рига, Rīga
Смерть
1920
Рига, Rīga
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