Туткевич (Спиридонова) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туткевич (Спиридонова) Татьяна Константиновна

Место рождения

Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1865

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Из крестьян.
Бракосочетание
Около 1881

Муж: Туткевич Михаил Яковлевич

Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Крестьянка.
Рождение ребёнка
18.12.1882

Дочь: Языкова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Туткевич Михаил Яковлевич

Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Отец – дворянин Новгородской и Екатеринославской губерний, отставной поручик, титулярный советник и богатейший помещик, из-за женитьбы на крестьянке не смог оформить дворянское сословие для своих узак... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Туткевич Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Туткевич Михаил Яковлевич

Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Жданова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Туткевич Михаил Яковлевич

Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1889

Сын: Туткевич Александр Михайлович

Отец ребёнка: Туткевич Михаил Яковлевич

Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1890

Сын: Туткевич Николай Михайлович

Отец ребёнка: Туткевич Михаил Яковлевич

Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
После 1890
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Михаил Яковлевич женился на крестьянке, и ему было сложно потом перевести своих узаконенных детей хотя бы в мещанское сословие, даровать отчество и фамилию.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
1914
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
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