Туткевич (Спиридонова) Татьяна Константиновна
Место рожденияСвободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Дата рождения1865
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Из крестьян.
Бракосочетание
Около 1881
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Крестьянка.
Рождение ребёнка
18.12.1882
Дочь: Языкова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Туткевич Михаил Яковлевич
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Отец – дворянин Новгородской и Екатеринославской губерний, отставной поручик, титулярный советник и богатейший помещик, из-за женитьбы на крестьянке не смог оформить дворянское сословие для своих узак... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Туткевич Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Туткевич Михаил Яковлевич
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Жданова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Туткевич Михаил Яковлевич
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1889
Сын: Туткевич Александр Михайлович
Отец ребёнка: Туткевич Михаил Яковлевич
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1890
Сын: Туткевич Николай Михайлович
Отец ребёнка: Туткевич Михаил Яковлевич
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
После 1890
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Михаил Яковлевич женился на крестьянке, и ему было сложно потом перевести своих узаконенных детей хотя бы в мещанское сословие, даровать отчество и фамилию.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
1914
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя