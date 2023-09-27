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Языкова (Туткевич) Мария Михайловна

Место рождения

Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1882

Отец: Туткевич Михаил Яковлевич

Мать: Туткевич Татьяна Константиновна

Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Отец – дворянин Новгородской и Екатеринославской губерний, отставной поручик, титулярный советник и богатейший помещик, из-за женитьбы на крестьянке не смог оформить дворянское сословие для своих узак... Показать все
Бракосочетание
Около 1905

Муж: Языков Владимир

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Языков Борис Владимирович

Отец ребёнка: Языков Владимир

Харьков, Харківська область
Место жительства
1918
Харьков, Харківська область
В 1918 все обширные владения отца конфискованы, богатая жизнь закончилась.
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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