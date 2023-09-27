Языкова (Туткевич) Мария Михайловна
Место рожденияСвободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Дата рождения18.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1882
Свободный, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Отец – дворянин Новгородской и Екатеринославской губерний, отставной поручик, титулярный советник и богатейший помещик, из-за женитьбы на крестьянке не смог оформить дворянское сословие для своих узак... Показать все
Бракосочетание
Около 1905
Муж: Языков Владимир
Рождение ребёнка
1906
Сын: Языков Борис Владимирович
Отец ребёнка: Языков Владимир
Место жительства
1918
В 1918 все обширные владения отца конфискованы, богатая жизнь закончилась.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно