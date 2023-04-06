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Тарасенко Илья Иванович

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Место рождения

Бильмак

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Тарасенко Иван Антонович

Мать: Тарасенко Марта Косьминична

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Тарасенко Васса Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Тарасенко Агрепина Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Тарасенко Мария Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Тарасенко Трофим Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Тарасенко Елисавета Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Тарасенко Осип Ильич

Мать ребёнка: Тарасенко Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Тарасенко Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Тарасенко Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
01.03.1869

Дочь: Тарасенко Ульяна Ильинична

Мать ребёнка: Тарасенко Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
16.02.1872

Дочь: Тарасенко Мариамна Ильинична

Мать ребёнка: Тарасенко Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
18.01.1874

Сын: Тарасенко Ефим Ильич

Мать ребёнка: Тарасенко Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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