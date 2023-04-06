Тарасенко Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Тарасенко Васса Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Тарасенко Агрепина Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Тарасенко Мария Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Тарасенко Елисавета Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Тарасенко Осип Ильич
Мать ребёнка: Тарасенко Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Тарасенко Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Тарасенко Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
01.03.1869
Дочь: Тарасенко Ульяна Ильинична
Мать ребёнка: Тарасенко Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
16.02.1872
Дочь: Тарасенко Мариамна Ильинична
Мать ребёнка: Тарасенко Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
18.01.1874
Сын: Тарасенко Ефим Ильич
Мать ребёнка: Тарасенко Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно