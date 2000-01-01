Князев Степан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Степан Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князев Александр Дмитриевич

Мать: Князева Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева Клавдия

Смерть
Неизвестно
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