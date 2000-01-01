Князев Александр Дмитриевич
Место рожденияВологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Князева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капиталина Александровна
Мать ребёнка: Князева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Степан Александрович
Мать ребёнка: Князева Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Александровна
Мать ребёнка: Князева Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно