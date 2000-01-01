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Князев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Князева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капиталина Александровна

Мать ребёнка: Князева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Степан Александрович

Мать ребёнка: Князева Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Александровна

Мать ребёнка: Князева Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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